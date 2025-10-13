L' ex campione di Formula Uno Villeneuve stregato dal Castello del Buonconsiglio
Non di solo Festival dello Sport vive l’uomo. Una massima biblica declinata in favore di uno degli appuntamenti clou del panorama degli eventi trentini e che ben si sposa con quanto accaduto nelle scorse ore. Infatti, approfittando della propria partecipazione alla kermesse, Jacques Villeneuve. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
L'ex campione di Formula Uno Villeneuve stregato dal Castello del Buonconsiglio - Tra le bellezze ammirate Castelvecchio, Torre Aquila con gli affreschi “Il Ciclo dei Mesi” e il Magno Palazzo. Si legge su trentotoday.it
PAT * FESTIVAL DELLO SPORT: «JACQUES VILLENEUVE AL CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO, VISITA A CASTELVECCHIO – TORRE AQUILA – MAGNO PALAZZO» - Jacques Villeneuve, grande campione della Formula 1 degli anni '90, ha approfittato della sua partecipazione al Festival dello Sport di Trento per visitare, ... Riporta agenziagiornalisticaopinione.it