L’evento charity dell’anno di Feminin Pluriel torna a Firenze
Il 24 ottobre a Palazzo Capponi la cena di gala per sostenere Edela, C’è Da Fare e Fondazione Fiorenzo Fratini. Tra gli ospiti Rajae Bezzaz Torna anche quest’anno a Firenze l’evento charity di Feminin Pluriel, la branch italiana dell’associazione internazionale no profit che unisce donne di tutto il mondo impegnate nella cultura, nella solidarietà e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: charity - anno
L’evento charity dell’anno di Feminin Pluriel torna a Firenze
L'evento charity dell’anno di Feminin Pluriel torna a Firenze con la cena di gala a Palazzo Capponi
Milano Wine Week Awards 2025 Siamo orgogliosi di aver consegnato i Premi della Solidarietà nell’ambito della Milano Wine Week, di cui quest’anno siamo Charity Partner, a tre protagonisti che uniscono eccellenza professionale e impegno sociale. Carl - facebook.com Vai su Facebook
Dalla swinging London alla Sharia London… Oggi si è tenuta la Muslim Charity Run . 5 km attraverso Victoria Park, il parco pubblico più antico della città. Una manifestazione definita inclusiva e family-friendly. Piccolo problema: le moschea di East London, ch - X Vai su X
L’evento charity dell’anno di Feminin Pluriel torna a Firenze - L’evento charity di Feminin Pluriel, branch italiana dell’associazione internazionale no profit, si rinnova anche quest’anno e torna il 24 ottobre a Firenze a Palazzo ... Segnala lanazione.it