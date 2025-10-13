L’Europa dell’intelligence si risveglia La svolta di Berlino e Londra
Negli ultimi mesi, la crisi russo-ucraina, l’incremento delle operazioni ibride e le campagne di disinformazione hanno spinto i grandi Stati dell’Europa occidentale a ripensare le proprie architetture di sicurezza con una consapevolezza nuova. Le minacce moderne intrecciano informatica, strategia cognitiva e capacità operativa. Più opzioni e maggiore operatività In Germania, è proprio la Cdu a dettare il tono della trasformazione. Come riportato da Der Spiegel, il presidente Commissione di Controllo Parlamentare sull’Intelligence (PKGr) del Bundestag, Marc Henrichmann, ha inaugurato il dibattito pubblicamente: all’intelligence non bastano più gli strumenti tradizionali di raccolta informativa nei momenti di crisi. 🔗 Leggi su Formiche.net
