Lettonia-Inghilterra Qualificazioni Mondiali Europa 14-10-2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici
Con un successo sul campo della Lettonia, l’Inghilterra si garantirebbe l’accesso matematico ai prossimi Mondiali. La nazionale dei Tre Leoni sta infatti dominando il Gruppo K delle qualificazioni e ha fin qui vinto tutte le prime cinque partite realizzando ben 13 gol e non subendone nemmeno uno. I britannici riposavano nelle gare di qualche giorno . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Argomenti simili trattati di recente
Il commissario tecnico dell'Inghilterra Thomas Tuchel ha convocato ben ventiquattro giocatori per gli impegni contro Galles e Lettonia, torna protagonista Bukayo Saka https://ukcalcio.com/2025/10/inghilterra-il-commisario-tecnico-thomas-tuchel-a-convocato-2 - X Vai su X
Convocazione in Nazionale per Loftus-Cheek! Il centrocampista rossonero è stato inserito dal Ct Southgate nella lista dei convocati dell’Inghilterra per le prossime sfide contro Galles e Lettonia. Una soddisfazione importante per Ruben, che grazie alle pr Vai su Facebook
Pronostico Lettonia-Inghilterra: arriva anche l’aritmetica - Inghilterra è una partita valida per la settima giornata delle qualificazioni al Mondiale. Segnala ilveggente.it
Pronostico Lettonia vs Inghilterra – 14 Ottobre 2025 - Martedì 14 Ottobre 2025 alle 20:45 si gioca Lettonia - Riporta news-sports.it
Qualificazioni Mondiali 2026, il calendario delle partite: risultati, date e orari - Ancora fitto il programma delle partite europee: stasera, lunedì 13 ottobre, in campo la Francia in ... Scrive sport.sky.it