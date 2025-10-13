Con un successo sul campo della Lettonia, l’Inghilterra si garantirebbe l’accesso matematico ai prossimi Mondiali. La nazionale dei Tre Leoni sta infatti dominando il Gruppo K delle qualificazioni e ha fin qui vinto tutte le prime cinque partite realizzando ben 13 gol e non subendone nemmeno uno. I britannici riposavano nelle gare di qualche giorno . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lettonia-Inghilterra (Qualificazioni Mondiali Europa, 14-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici