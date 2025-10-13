Lettera di Trevisi al capo rabbino Meloni e al presidente della comunità islamica Akram Omar

Con una lettera rivolta al capo rabbino della comunità ebraica, Eliahu Alexander Meloni, e al presidente della Comunità Islamica di Trieste, Akram Omar, dal vescovo di Trieste Enrico Trevisi, quest'ultimo ha invitato i due capi religiosi a partecipare alla preghiera per la Pace organizzata questa. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: lettera - trevisi

Damiano David, al concerto la lettera a Paolo Mendico, morto suicida perché vittima di bullismo: «Il male fatto dalle parole lascia cicatrici invisibili, scusaci tanto» VIDEO - facebook.com Vai su Facebook

Lettera del Vescovo di Trieste a ebrei e islamici, giorno di speranza - Enrico Trevisi, in una lettera inviata al Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Trieste e del FVG Eliahu Alexander Meloni e al Presidente della comunità ... Riporta rainews.it

Appello 80 rabbini, 'Israele denunci carestia e fermi i coloni' - appello di 80 "moderni rabbini ortodossi internazionali", intitolata 'Un appello alla chiarezza morale, alla responsabilità e a una risposta ... Scrive ansa.it