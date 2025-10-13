Lettera aperta a Maurizio Landini | il sindacato ha tradito i lavoratori
Gentilissimo signor Maurizio Landini, mi permetto di scriverle perché ho l’onore di essere nata in una famiglia di sindacalisti. I sindacati del mio paese natale, Santa Maria Capua Vetere, sono stati fondati dal mio prozio, avvocato Antonio Indaco (zio Tonino), fratello di mia nonna, appassionato antifascista che fu imprigionato per le sue idee. Dopo la guerra gli stessi sindacati furono rifondati da mio padre, avvocato Alberto De Mari. A causa di questa sua militanza, mio padre non poté diventare magistrato. Aveva già superato gli esami scritti e gli arrivò un telegramma da Roma, dove gli si vietava di presentarsi agli orali, perché aveva alle spalle una militanza politica, mentre la magistratura deve essere assolutamente al di sopra delle parti. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: lettera - aperta
Degrado e insicurezza, dopo la lettera aperta l’idea di un incontro pubblico: “Parliamone insieme”
Aggressione smentita dalle indagini a Vignola, la lettera aperta della Camera Penale
Vaccino Covid, 4 anni dall’obbligo imposto da Draghi, lettera aperta a Meloni: “Sapevamo tutti fosse inutile, inefficace e pericoloso”
Lettera aperta alla sindaca di Genova Silvia Salis e per conoscenza al ministro Matteo Salvini da parte del senatore Maurizio Rossi. “La invito ancora a meditarci molto bene e valutare di rivedere la Sua posizione nell’interesse di tutta la città e di parlarne con i Vai su Facebook
Vigili del Fuoco, lettera aperta del segretario generale FNS Cisl #EmiliaRomagna Ivano Maltoni a istituzioni, amministrazioni locali, politica e cittadinanza: ?“La cronica e preoccupante carenza di personale del Corpo Nazionale dei Vigili compromette grav - X Vai su X
Landini, la pace si costruisce con il lavoro e i diritti - "La sicurezza e la pace non si costruiscono con le armi, ma con il lavoro, i diritti, la sanità e la scuola": è quanto ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo oggi a ... Riporta ansa.it
Manovra, Landini chiede al governo una tassa sulle grandi ricchezze: “Aliquota dell’1,3% sui patrimoni sopra i 2 milioni” - Il segretario della Cgil rilancia la proposta di un contributo di solidarietà dell'1,3% sui patrimoni oltre 2 milioni di euro ... ilfattoquotidiano.it scrive