Letizia di Spagna e suo marito Felipe sono riusciti a riunire la famiglia dopo quattro anni in occasione della Festa Nazionale. Finalmente, entrambe le figlie, Leonor e Sofia, hanno partecipato all’importante cerimonia ma l’Infanta con quell’abito a pois e il soprabito a cappa non era per niente valorizzata. Letizia di Spagna, le figlie riunite dopo quattro anni. Era dal 2020 che la Famiglia Reale non partecipava al completo alla cerimonia della Festa Nazionale che si è svolta domenica 12 ottobre. Infatti, nel 2021 e nel 2022 Leonor, la figlia maggiore di Letizia e Felipe di Spagna, era assente perché si trovava in Galles a completare gli studi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Letizia di Spagna riunisce le figlie alla Festa Nazionale ma Sofia è penalizzata