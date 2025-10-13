La Axon è l’azienda americana che fornisce i taser anche all’Italia. A capo della sede italiana c’è Luca Mascelloni. Cinque morti in pochi mesi dopo l’uso del taser non sono pochi. Coincidenza o c’è qualcosa che non va? «Non parlo dei casi in cui non è ancora stata eseguita l’autopsia. Ma nei casi di Pescara, Olbia e Reggio Emilia è stato escluso il nesso tra taser e decesso». Quindi ha senso fare una distinzione tra morti «con» taser o «per» taser, come si faceva per il Covid? «Ci sono casi davvero rarissimi in cui il taser può essere stato una concausa. Ma su 300mila casi di utilizzo del taser in tutto il mondo (tutti tracciabili) non ci sono episodi in cui la pistola elettrica sia stata la causa esclusiva della morte di un soggetto». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'esperto: "I rischi del taser? Legati alle cadute"