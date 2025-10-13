Lesione per Saelemaekers e Bremer da operare | entrambi out contro la Roma?

Un ottimo inizio di campionato per la Roma, anche oltre le aspettative, ma ora arriveranno quei big match che diranno a che punto è il percorso di crescita della squadra di Gasperini. Più di una top della nostra Serie A però è alle prese con infortuni non di poco conto, che possono mettere ko alcuni elementi importanti proprio in vista del match contro i giallorossi. Quasi certo il forfait di Marcus Thuram per sabato, quando all’ Olimpico arriverà l’Inter, mentre gettando lo sguardo un po’ più in là ci sono Saelemaekers e Bremer a tenere con il fiato sospeso i tifosi di Milan e Juventus. Per quanto riguarda l’ex esterno giallorosso, è arrivata la conferma della lesione al flessore rimediata col Belgio contro la Macedonia del Nord, cosa che gli farà certamente saltare le prossime partite. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

