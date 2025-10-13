Lesione del menisco mediale per Bremer | dovrà operarsi Tegola Juventus

Pesantissima tegola in casa Juve. Gleison Bremer sarà costretto ad un lungo stop a causa di un nuovo infortunio. Ad annunciarlo è stato lo stesso club bianconero. Juve, il comunicato su Bremer. Di seguito quanto recita il comunicato del club bianconero: “Questa mattina, a Lione, Gleison Bremer è stato sottoposto a consulto medico dal dott. Sonnery – Cottet, che ha riscontrato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva”. Ancora non sono noti i tempi di recupero che però non dovrebbero essere così lunghi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

