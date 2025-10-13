Lesione al menisco per Bremer | il difensore della Juve sarà costretto ad operarsi
Lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro: questo l’esito del consulto a cui è stato posto questa mattina a Lione Gleison Bremer. Nelle prossime ore, fa sapere la Juventus, il 28enne difensore brasiliano sarà sottoposto a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva. L’ex Torino era tornato in campo questa estate dopo il lungo stop per la lesione del legamento crociato anteriore. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: lesione - menisco
Infortunio Bremer: lesione del menisco mediale per il difensore! Sarà sottoposto ad un nuovo intervento, il comunicato ufficiale con le sue condizioni
Bremer, lesione del menisco mediale per Bremer: dovrà operarsi. Tegola Juventus
Infortunio Bremer, choc Juventus: lesione al menisco. Si deve operare
Bremer, lesione del menisco mediale: dovrà operarsi. Tegola Juventus Il difensore ha già saltato tutta la stagione scorsa, ora un nuovo stop che però stavolta dovrebbe essere di un mese e mezzo https://www.ilnapolista.it/2025/10/bremer-lesione-del-menisco- Vai su Facebook
Tegola Juventus, Bremer si ferma ancora per una lesione al menisco: verrà operato al ginocchio #bremer #juventus - X Vai su X
Juventus, tegola Bremer: il difensore dovrà operarsi al menisco - Lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro: questo l'esito del consulto a cui è stato posto questa mattina a Lione Gleison Bremer. Riporta rainews.it
Calcio: Juve; lesione al menisco per Bremer, dovrà operarsi - Gleison Bremer è costretto a un nuovo stop: il difensore della Juventus dovrà operarsi al ginocchio. ansa.it scrive