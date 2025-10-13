L' errore all' ultimo tiro di cordata sul Monte Colodri | salvati due climber

Erano all’ultimo tiro della cordata White Crack, sotto di loro Arco e il lago di Garda illuminati in uno scenario serale davvero suggestivo, davanti la parete imponente del Monte Colodri, quando si sono resi conto di un problema non da poco: avevano sbagliato completamente l’uscita. 🔗 Leggi su Trentotoday.it