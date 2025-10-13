A ndare oltre il concetto di anti-age, di attenuazione dei segni del tempo e delle rughe, ma puntare ai veri meccanismi di giovinezza della pelle. L ‘epigenetica (e con essa nuovi prodotti come il siero epigenetico) è una delle ultime frontiere della cosmesi: guarda alla scienza che studia i processi di invecchiamento correlati a fattori esogeni come lo stile di vita, l’alimentazione, lo stress. Così la skincare si evolve, puntando alla base della giovinezza alla pelle. La skincare di Victoria Beckham: i tre passaggi per una pelle dall’effetto glow X Leggi anche › “Sadwinch skincare”: la cura della pelle anti-tristezza in autunno Cos’è l’epigenetica applicata alla cura della pelle. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'epigenetica è la scienza con cui la cosmesi sta sviluppando formulazioni sempre più innovative ed efficaci contro l'invecchiamento