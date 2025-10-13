Leone XIV sarà ricevuto da Mattarella
23.00 Visita ufficiale di Leone XIV,dalle 12, al Quirinale, per l'incontro con il presidente Mattarella. Cerimoniale di altissimo livello, trattandosi si una visita di Stato. Ad accompagnarlo i cardinali Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, Matteo Zuppi, presidente della Cei e Baldassarre Reina,Vicario del papa a Roma. La visita dovrebbe prevedere anche gli interventi del Pontefice e del capo dello Stato, poi il Papa tornerà in Vaticano, dove riceverà Abdallah II, re di Giordania. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Papa Leone XIV ha ricevuto in Udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il Presidente della Repubblica del Cile, Gabriel Boric Font - facebook.com Vai su Facebook
Sua Santità Papa Leone XIV ha ricevuto stamattina in Vaticano il #ministroInterno Piantedosi e il #capodellaPolizia Pisani che gli hanno consegnato il numero speciale della rivista #PoliziaModerna “Pace e sicurezza”. #1ottobre #essercisempre - X Vai su X
Quirinale: Papa Leone XIV da Mattarella il 14 ottobre - Papa Leone XIV sarà ricevuto il 14 ottobre al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Riporta ilsole24ore.com
Il 14 ottobre Papa Leone XIV ricevuto dal presidente Mattarella al Quirinale - Scambio di cortesie tra il Pontefice e il capo dello Stato, che era stato ricevuto in Vaticano lo scorso 6 giugno. Come scrive msn.com
Leone XIV, per andare al Quirinale da Mattarella rispolvera un protocollo solenne: da tempo non veniva usato - Per salire al Quirinale, domani mattina, Leone XIV ha deciso di rispolverare un cerimoniale assai solenne, per certi versi quasi desueto, non veniva infatti usato dai tempi di ... Secondo msn.com