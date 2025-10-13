Leone XIV sarà ricevuto da Mattarella

23.00 Visita ufficiale di Leone XIV,dalle 12, al Quirinale, per l'incontro con il presidente Mattarella. Cerimoniale di altissimo livello, trattandosi si una visita di Stato. Ad accompagnarlo i cardinali Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, Matteo Zuppi, presidente della Cei e Baldassarre Reina,Vicario del papa a Roma. La visita dovrebbe prevedere anche gli interventi del Pontefice e del capo dello Stato, poi il Papa tornerà in Vaticano, dove riceverà Abdallah II, re di Giordania. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

