Leon Faun torna con un nuovo singolo, Polvere da Sparo, in cui racconta la scelta di allontanarsi da un mondo che corre troppo. Un freestyle, un battito, una scossa: Leon Faun ha riacceso i suoi social dopo un lungo silenzio generando migliaia di interazioni in pochi minuti da parte dei fan, che ne sentivano la mancanza. L’attesa è finalmente finita: venerdì 17 ottobre Leon Faun torna con un nuovo singolo, Polvere da Sparo (Walkin’ distributed by The Orchard). Quella scintilla accesa con il freestyle diventa materia in questo nuovo brano, che segna il primo passo di un ritorno poetico e viscerale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Leon Faun torna con il nuovo singolo Polvere da Sparo