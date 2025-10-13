Leon Faun torna con il nuovo singolo Polvere da Sparo
Leon Faun torna con un nuovo singolo, Polvere da Sparo, in cui racconta la scelta di allontanarsi da un mondo che corre troppo. Un freestyle, un battito, una scossa: Leon Faun ha riacceso i suoi social dopo un lungo silenzio generando migliaia di interazioni in pochi minuti da parte dei fan, che ne sentivano la mancanza. L’attesa è finalmente finita: venerdì 17 ottobre Leon Faun torna con un nuovo singolo, Polvere da Sparo (Walkin’ distributed by The Orchard). Quella scintilla accesa con il freestyle diventa materia in questo nuovo brano, che segna il primo passo di un ritorno poetico e viscerale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: leon - faun
Dopo mesi di silenzio, Leon Faun torna con un freestyle intenso e vulnerabile: “Scusate il ritardo ”. Un ritorno che sa di rinascita. Leggi l’articolo su http://AllMusicItalia.it #LeonFaun #ScusateIlRitardo #AMInews - X Vai su X