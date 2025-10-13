U na delle grandi verità che reggono la trama di Hercai viene svelata nella nuova puntata, in onda stasera alle 21.30 su Real Time. Dopo l’arrivo a Midyat di Dilsah e Füsun e la morte di Harun, adesso le famiglie Aslanbey e Sadoglu scoprono cosa ha scatenato l’odio di Azize, ormai pentita e disposta a tutto pur di conquistare la loro fiducia. Purtroppo, nessuno è disposto a crederle, fatta eccezione per Nasuh e Reyyan. 10 film e serie tv da vedere a settembre su Netflix. C’è il finale di “Mercoledì 2” X Leggi anche › Stasera una nuova puntata di “Hercai”: chi tradisce Miran? Dilsah accoltella Azize Hercai, anticipazioni 13 ottobre 2025: puntata stasera su Real Time. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'ennesimo colpo di scena sconvolge le famiglie Aslanbey e Sadoglu, chiamate a incassare un'altra rivelazione e a fronteggiare le inevitabili conseguenze