L’emergenza non ferma le liti Oltre mille pazienti senza medico ma la politica si spacca a metà

Ilgiorno.it | 13 ott 2025

A Solaro ci sono più di mille pazienti senza medico di base e la situazione è destinata a peggiorare, ma in Consiglio comunale ci sono state divisioni sulla mozione che chiede l’intervento di Regione Lombardia e che non ha ottenuto l’unanimità. All’ordine del giorno c’erano due mozioni sul tema, la prima proposta dalla maggioranza Insieme per Solaro alla cui stesura ha collaborato anche il consigliere di Forza Italia, Alfredo Puzzello, come rivendicato più volte, poi una proposta dalla Lega. In apertura del dibattito, la sindaca Nilde Moretti ha fornito aggiornamenti sulla situazione attuale: nel distretto di Garbagnate, di cui fa parte Solaro insieme a Cesate, sono in totale 9. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

