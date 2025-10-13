Leka raggiante | Bravi a non subire la pressione Caja | Complimenti Pesaro

Un Leka raggiante in sala stampa nel post-gara: "Sapevamo che fosse una partita tosta. Siamo stati molto bravi dall’inizio a non subire la pressione, rimanendo in controllo. Abbiamo preparato bene la difesa sui i loro giochi: ci siamo incartati un paio di volte, per il resto molto in controllo. Non pensavo fosse così facile per 30 minuti. Chi entrava dalla panchina aveva la faccia e l’atteggiamento giusto. Avevo detto ai ragazzi che fare risultato in un campo così prestigioso valeva doppio. Nel momento del loro rientro siamo stati molto bravi a non perdere la testa, perché loro prima o poi dovevano avere una reazione con 6000 persone a sostenerli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

