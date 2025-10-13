Lei denuncia l' ex e lui l' accoltella Paolo Passarello arrestato dopo la fuga | L' ha aspettata fuori dal lavoro è in fin di vita

Leggo.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dramma a Canicattini Bagni (Siracusa). Una donna di 33 anni è stata accoltellata dal suo ex compagno, Paolo Passarello, 34enne di Avola, intorno alle 14 di lunedì 13. 🔗 Leggi su Leggo.it

lei denuncia l ex e lui l accoltella paolo passarello arrestato dopo la fuga l ha aspettata fuori dal lavoro 232 in fin di vita

© Leggo.it - Lei denuncia l'ex e lui l'accoltella, Paolo Passarello arrestato dopo la fuga: «L'ha aspettata fuori dal lavoro, è in fin di vita»

In questa notizia si parla di: denuncia - accoltella

denuncia ex accoltella paoloLei denuncia l'ex e lui l'accoltella, Paolo Passarello arrestato dopo la fuga: «L'ha aspettata fuori dal lavoro, è in fin di vita» - Una donna di 33 anni è stata accoltellata dal suo ex compagno, Paolo Passarello, 34enne di Avola, intorno alle 14 di lunedì 13 ottobre 2025. Si legge su leggo.it

Pubblica online i video privati della ex, lei lo accoltella: minorenne denunciata e 17enne indagato per revenge porn - Lei verrà denunciata per lesioni aggravate, tenendo conto anche delle attenuanti dovute a una condizione di fragilità. Secondo ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Denuncia Ex Accoltella Paolo