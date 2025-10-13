Lehmann | A Como ho ritrovato costanza L’azzurra più forte? Girelli e Cantore

Alisha Lehmann, ospite del Festival dello Sport di Trento, ha parlato della sua nuova avventura al Como Women, del livello del calcio italiano e del pallone d’oro ad Aitana Bonmatí: “Meritato, lei è fantastica. La mia migliore amica nel calcio italiano? Cristiana Girelli”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lehmann: "A Como ho ritrovato costanza. L’azzurra più forte? Girelli e Cantore"

