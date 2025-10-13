Lehmann | A Como ho ritrovato costanza L’azzurra più forte? Girelli e Cantore

Gazzetta.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alisha Lehmann, ospite del Festival dello Sport di Trento, ha parlato della sua nuova avventura al Como Women, del livello del calcio italiano e del pallone d’oro ad Aitana Bonmatí: “Meritato, lei è fantastica. La mia migliore amica nel calcio italiano? Cristiana Girelli”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

lehmann a como ho ritrovato costanza l8217azzurra pi249 forte girelli e cantore

© Gazzetta.it - Lehmann: "A Como ho ritrovato costanza. L’azzurra più forte? Girelli e Cantore"

In questa notizia si parla di: lehmann - como

Alisha Lehmann lascerà la Juventus Women: accordo totale col Como Women

Alisha Lehmann lascia la Juve: giocherà nel Como (ma non quello degli Hartono)

Juventus, Alisha Lehmann ai saluti: giocherà nel Como

lehmann como ho ritrovatoLehmann: “Ecco cosa ho provato quando ho giocato all’Allianz Stadium” - L'attuale giocatrice del Como ha parlato dell'anno che ha trascorso alla Juventus Women: ... tuttojuve.com scrive

lehmann como ho ritrovatoAlisha Lehmann al Festival dello Sport: 'Allo Stadium ho capito perchè gioco a calcio. Alla Juventus impossibile dire no' - In estate l'addio alla Juventus Women ed il trasferimento al Como Women che ieri ha battuto per 1- Da ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Lehmann Como Ho Ritrovato