Legs Weaver | la pioniera delle eroine Bonelli

In un mondo a trazione prettamente maschile, per poter emergere serve una personalità forte. Potrebbe essere questa la ragione per cui in casa Bonelli si è dovuto attendere l'arrivo di Legs Weaver per avere una serie mensile che vedesse finalmente il nome di un'eroina sulla copertina. Non che in casa Bonelli non dessero importanza alle figure femminili, come potrebbero testimoniare Dylan Dog e Martin Mystère, ma tolta la co-titolarità nel caso di Bella e Bronco, nessuna eroina aveva goduto di una propria serie. E nel gennaio 1995, dopo aver fatto da spalla al Muson per quattro anni, Legs ottiene il primato di eroina protagonista di una serie Bonelli, battendo di tre anni la Julia di Berardi.

