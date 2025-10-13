Legnano occupano abusivamente un appartamento | sgomberati un 28enne e un 31enne

Legnano (Milano), 13 ottobre 2025 – Avevano occupato abusivamente un appartamento in via Mentana, una strada isolata del quartiere Oltrestazione che corre parallela alla linea ferroviaria, e l’avevano trasformato nella loro abitazione di fortuna: dopo le segnalazioni giunte al comando di via Magenta l’intervento degli agenti della polizia locale ha permesso di sgomberare i due occupanti abusivi. Lo sgombero è avvenuto sabato a seguito della segnalazione al comando, nelle prime ore del mattino, da parte dei vicini che già nei giorni precedenti avevano notato movimenti nei pressi della villetta. Immediatamente quattro agenti, coordinati dal Nucleo Falchi, sono arrivati sul posto e, all’ispezione dell’immobile, hanno riscontrato la presenza di due persone di 28 e 31 anni che avevano occupato la casa, mettendone a soqquadro le stanze e utilizzando abiti, letti e arredi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

