Lega in caduta libera crollo dell’affluenza e Renzi che esulta per i suoi Riformisti | cosa c’è da sapere sul voto in Toscana che ha riconfermato Giani

Eugenio Giani si riconferma presidente della Regione Toscana con un largo margine sul candidato del centrodestra, il sindaco di Pistoia ed esponente di Fratelli d’Italia Alessandro Tomasi. Nessun colpo di scena. Immediatamente dopo la chiusura dei seggi, gli exit poll hanno chiarito che non c’era partita. Il centrosinistra (unito anche in questa tornata elettorale), dopo le sconfitte di Marche e Calabria, tiene così la Toscana. Pd confermato primo partito e crollo della Lega rispetto alla precedenti regione, gli elementi politici più rilevanti. C’è però anche il record storico negativo: alle urne si presenta solo il 47,7% degli aventi diritto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Lega in caduta libera, crollo dell’affluenza e Renzi che esulta per i “suoi” Riformisti : cosa c’è da sapere sul voto in Toscana che ha riconfermato Giani

