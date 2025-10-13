Lega due nuovi ingressi | aderiscono i consiglieri regionali Cinque e Piscitelli

Tempo di lettura: < 1 minuto I consiglieri regionali Gennaro Cinque e Alfonso Piscitelli aderiscono alla Lega. Si rafforza la rappresentanza del partito di Matteo Salvini in Campania, in vista soprattutto delle imminenti elezioni regionali in cui la Lega sarà determinante all’interno della coalizione di centrodestra per Cirielli presidente, per avviare il vero processo di cambiamento regionale e voltare pagina dopo dieci anni di malgoverno della sinistra. Questa mattina hanno incontrato il segretario Matteo Salvini, alla presenza anche del vice segretario federale Claudio Durigon. Nei prossimi giorni saranno impegnati in prima linea insieme a tutta la squadra della Lega in Campania, pronta ad accogliere ancora nuove forze con cui condividere idee e battaglie per il futuro della regione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

