L' educazione sentimentali e i ' nuovi adolescenti' l' incontro con il pedagogista

Cesenatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'associazione Ipazia Liberedonne organizza per martedì 14 ottobre al palazzo del Ridotto di Cesena, alle ore 20.45, una conferenza dal titolo “L’amore che fa male. L’educazione sentimentale dei nuovi adolescenti” tenuta dal Stefano Rossi quale psicopedagogista, scrittore e divulgatore, tra i. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: educazione - sentimentali

educazione sentimentali nuovi adolescentiQuell’amore che fa male - L’educazione sentimentale dei nuovi adolescenti" è il tema proposto dall’associazione Ipazia Liberedonne che, per martedì, ... Segnala msn.com

L’educazione sentimentale a scuola riparte da “Io ti credo” - Che oggi sia necessario e urgente un lavoro educativo e formativo sulla violenza di genere e sulla tutela da abusi e maltrattamenti ce lo dicono prima di tutto i dati. Segnala vita.it

Cerca Video su questo argomento: Educazione Sentimentali Nuovi Adolescenti