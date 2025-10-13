Lecornu fa il governo bis | Per fare la manovra finanziaria
Il neo (ri)nominato premier francese Sébastien Lecornu ha nominato un nuovo governo, che sarà formato da 34 ministri. Secondo il suo entourage, il primo ministro "ha proposto un mix di società civile con profili esperti e giovani parlamentari". Ma l’esecutivo comprende anche diversi membri già presenti nei governi precedenti, provenienti dal campo centrista del presidente Macron e dai conservatori alleati, oltre ad alcune personalità esterne alla sfera politica. Non cambiano i ministri dell’Economia, Roland Lescure, e degli Esteri, Jean-Noël Barrot, stando a quanto annunciato ieri sera dopo un colloquio di poco meno di tre ore del premier con il capo dell’Eliseo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
