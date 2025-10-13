Lecornu e l’impasse francese il politologo | Macron rappresenta di fatto un ostacolo ma sono i partiti a rischiare di più

Parigi, 13 ottobre 2025 – Perché la Francia è diventata ingovernabile? Quali sono le responsabilità di Macron? Quali sono le opzioni concrete ora? proviamo a fare un po’ di chiarezza col politologo Antoine Bristielle, direttore dell’Osservatorio dell’opinione della Fondazione Jean-Jaurès, vicina al Partito Socialista, e professore di scienze sociali e politiche. Il nuovo governo di Lecornu subirà lo stesso destino del precedente? “Nonostante la presenza di persone della società civile, che potrebbe far pensare a un governo tecnico, la maggior parte dei ministri sono dei fedeli di Macron. Siamo ancora lontani dalla ‘rottura’ promessa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

