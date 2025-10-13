Lecornu ai nuovi ministri | la nostra missione è superare crisi politca
Milano, 13 ott. (askanews) - Sébastien Lecornu ha ringraziato i suoi nuovi ministri riuniti a Matignon per aver accettato di entrare nel governo francese, la cui "unica missione" è quella di "superare la crisi politica". "Grazie per aver accettato di entrare nel governo della Repubblica - ha dichiarato - in un momento che, come sappiamo, è difficile e in fondo il nostro unico obiettivo e la nostra unica missione, ovviamente, è quello di superare e lasciarci alle spalle questa crisi politica in cui ci troviamo e che sconcerta una parte dei nostri concittadini e delle nostre concittadine, e che sconcerta una parte del mondo che ci guarda e sulla quale la responsabilità che è vostra, che è mia, che è nostra nei confronti del Paese, e forse anche nei confronti della storia, a parità di condizioni, merita ovviamente il nostro impegno costante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
