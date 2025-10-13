Lecco vasto incendio al monastero della Bernaga
Un vasto incendio ha colpito lo storico monastero della Bernaga, risalente al 1600, nel comune di La Valletta Brianza, in provincia di Lecco. Le operazioni di spegnimento sono durate tutta la notte, con l'intervento di 40 vigili del fuoco, ma la struttura è andata completamente distrutta. I pompieri sono riusciti in ogni caso a salvare alcune preziose opere d'arte conservate all'interno dell'edificio. In una nota il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha espresso la sua "vicinanza alla comunità che in quel luogo ha trovato per generazioni preghiera e conforto". In quel convento aveva ricevuto la prima comunione San Carlo Acutis. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: lecco - vasto
Lecco, vasto incendio al monastero della Bernaga
#NEWS - Un vasto #incendio è scoppiato sabato a #LaValletta #Brianza (#Lecco) nello storico #Monastero di #Bernaga, realizzato all'inizio del XVII secolo e recentemente diventato famoso per essere il luogo in cui ha ricevuto la sua prima comunione San Ca - X Vai su X
Un vasto incendio ha interessato il Monastero di Bernaga, nel comune di La Valletta Brianza (Lecco). Si tratta di uno edificio storico, datato XVII secolo, recentemente diventato famoso per essere stato in passato il luogo in cui San Carlo Acutis ricevette la sua Vai su Facebook
Un incendio devasta il monastero dove san Carlo Acutis fece la Prima Comunione. Nella giorno della sua festa - È il monastero delle Romite Ambrosiane, a La Valletta Brianza (Lecco). Si legge su avvenire.it
Lecco, brucia il monastero della Bernaga: il luogo sacro legato a Carlo Acutis - Un incendio ha devastato il monastero della Bernaga, luogo dove Carlo Acutis ricevette la prima Comunione. Segnala affaritaliani.it