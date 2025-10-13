Lecco vasto incendio al monastero della Bernaga

Un vasto incendio ha colpito lo storico monastero della Bernaga, risalente al 1600, nel comune di La Valletta Brianza, in provincia di Lecco. Le operazioni di spegnimento sono durate tutta la notte, con l'intervento di 40 vigili del fuoco, ma la struttura è andata completamente distrutta. I pompieri sono riusciti in ogni caso a salvare alcune preziose opere d'arte conservate all'interno dell'edificio. In una nota il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha espresso la sua "vicinanza alla comunità che in quel luogo ha trovato per generazioni preghiera e conforto". In quel convento aveva ricevuto la prima comunione San Carlo Acutis. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

