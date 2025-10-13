Lecco spray al peperoncino in classe | una punizione educativa per la studentessa che ha spruzzato

Lecco – Punizione, ma soprattutto educazione. Lo studente, o a quanto pare la studentessa, che l’altra mattina ha spruzzato dello spray al peperoncino in classe, scatenando il panico e una maxi emergenza sanitaria, verrà punito in base a quanto previsto dal regolamento disciplinare d’istituto. La priorità degli insegnanti è tuttavia educativa. Lo spiega Stefania Perego, la preside del Giovanni Bertacchi di Lecco, la scuola superiore dove sabato mattina qualcuno, a lezione in corso, ha spruzzato spray al peperoncino tra i banchi, urticando i compagni e il professore che era in cattedra. "Una volta accertata la responsabilità dell’accaduto, applicheremo il regolamento disciplinare in vigore – dice la dirigente scolastica - e metteremo soprattutto in campo le risorse educative che ci competono, al fine di incentivare una riflessione sul rispetto, sul senso di responsabilità e sulle possibili conseguenze delle azioni”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

