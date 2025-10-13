Il Lecco torna a vincere dopo due pareggi e rimane a -4 dal Vicenza capolista. I blucelesti, insieme ai biancorossi e all’Ascoli, rimangono tra le uniche squadre ancora imbattute in tutta la serie C. A Zanica la squadra di Valenti si è dimostrata cinica: nell’unica occasione concreta, nata da un disimpegno errato dell’ AlbinoLeffe, ha messo a segno il gol partita grazie a Furrer. Al contrario, la Celeste ha trovato nel portiere Furlan un avversario insuperabile. Si ferma così a cinque partite la serie positiva dell’AlbinoLeffe. E il prossimo turno vedrà i ragazzi di Lopez impegnati al Menti contro la corazzata vicentina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lecco punisce la Celeste. Decide la magia di Furrer