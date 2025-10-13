Lecco in salvo la reliquia di Carlo Acutis dopo il rogo al monastero di Bernaga

Ritrovata e messa in salvo la reliquia contenente un capello e un ex cordis di Carlo Acutis: le ricerche proseguono per il crocifisso donato da Paolo VI. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Monastero bruciato: salva la reliquia di Carlo Acutis - È stata ritrovata tra i resti del monastero seicentesco delle suore romite di Bernaga, andato a fuoco nella notte tra sabato e domenica a La Valletta Brianza (Lecco), la reliquia di Carlo Acutis, ... Segnala avvenire.it

lecco salvo reliquia carloLecco, a fuoco il Monastero di Bernaga dove Carlo Acutis ricevette la Prima Comunione - Lo storico Monastero di Bernaga, a Perego, in provincia di Lecco è stato quasi completamente distrutto a causa di un rogo divampato intorno alle 19. Si legge su acistampa.com

lecco salvo reliquia carloIl rogo al monastero della Bernaga e la «missione impossibile» dei pompieri per salvare la reliquia di Carlo Acutis - Le monache hanno tratto in salvo la religiosa più anziana ammalata, a letto, in una delle stanze più vicine al fuoco. corriere.it scrive

