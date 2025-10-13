Lecco in salvo la reliquia di Carlo Acutis dopo il rogo al monastero di Bernaga
Ritrovata e messa in salvo la reliquia contenente un capello e un ex cordis di Carlo Acutis: le ricerche proseguono per il crocifisso donato da Paolo VI. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Devastante incendio al convento nella Brianza lecchese, portate in salvo le 21 suore. Vigili del fuoco al lavoro anche oggi, domenica. Immagini e aggiornamenti https://www.leccotoday.it/cronaca/monastero-bernaga-devastato-incendio-suore-evacuate-.html - facebook.com Vai su Facebook
Monastero bruciato: salva la reliquia di Carlo Acutis - È stata ritrovata tra i resti del monastero seicentesco delle suore romite di Bernaga, andato a fuoco nella notte tra sabato e domenica a La Valletta Brianza (Lecco), la reliquia di Carlo Acutis, ... Segnala avvenire.it
Lecco, a fuoco il Monastero di Bernaga dove Carlo Acutis ricevette la Prima Comunione - Lo storico Monastero di Bernaga, a Perego, in provincia di Lecco è stato quasi completamente distrutto a causa di un rogo divampato intorno alle 19. Si legge su acistampa.com
Il rogo al monastero della Bernaga e la «missione impossibile» dei pompieri per salvare la reliquia di Carlo Acutis - Le monache hanno tratto in salvo la religiosa più anziana ammalata, a letto, in una delle stanze più vicine al fuoco. corriere.it scrive