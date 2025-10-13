Lecco brucia il monastero della Bernaga | il luogo sacro legato a Carlo Acutis
Un incendio ha devastato il monastero della Bernaga, luogo dove Carlo Acutis ricevette la prima Comunione. Evacuate 21 suore di clausura. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
Monastero della Bernaga distrutto dalle fiamme, il racconto della badessa: “Stavamo pregando insieme al Papa” - Lecco, salvati alcuni dipinti d’epoca, qualche mobile d’antiquariato e parte degli arredi sacri, oltre ad alcune reliquie di Carlo Acutis che qui aveva ricevuto la prima comunione ... Secondo msn.com