Lecco brucia il monastero della Bernaga | il luogo sacro legato a Carlo Acutis

Affaritaliani.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio ha devastato il monastero della Bernaga, luogo dove Carlo Acutis ricevette la prima Comunione. Evacuate 21 suore di clausura. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

