Leader in Egitto per Gaza Erdogan scherza con Meloni | smetti di fumare

Sharm el-Sheikh, 13 ott. (askanews) - Scambio di battute fra Erdogan e Meloni durante un incontro fra i leader mondiali, a margine della firma degli accordi di pace a Sharm el-Sheikh. "Stai molto bene! Ma devo farti smettere di fumare", ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, salutandola. "Lo so, lo so", ha ribattuto ridendo Meloni mentre il presidente francese Emmanuel Macron, subito dopo ha commentato: "È impossibile". All'incontro hanno partecipato anche il primo ministro britannico Keir Starmer, il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, il primo ministro canadese Michael Carney, il re di Giordania Abdullah II e il ministro degli Esteri Saudita Faisal bin Farhan Al Saud. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Leader in Egitto per Gaza, Erdogan scherza con Meloni: smetti di fumare

In questa notizia si parla di: leader - egitto

Idf: “Gaza City quasi vuota, evacuati 900mila palestinesi”. Leader di Hamas alla guida dei negoziati in Egitto

Gaza, prossima settimana vertice in Egitto con Trump e i leader mondiali

Vertice su Gaza in Egitto: Trump prepara un summit con i leader europei e arabi

Durante gli incontri tra i leader in Egitto, il presidente turco Erdogan si è rivolto a Giorgia Meloni: "Dovresti smettere di fumare" e lei: "Lo so, lo so, non uccidere nessuno" - facebook.com Vai su Facebook

Durante gli incontri tra i leader in Egitto, il presidente turco Erdogan si è rivolto a Giorgia Meloni che era uscita a fumare: "Dovresti smettere di fumare" e lei: "Lo so, lo so, non uccidere nessuno" - X Vai su X

Vertice Sharm, pressioni Erdogan per impedire presenza Netanyahu/ Trump coi leader arabi e UE per futuro Gaza - Vertice di Sharm, fase 2 dell'accordo di pace a Gaza: Trump con Al Sisi manda messaggio all'Iran. Scrive ilsussidiario.net

Gaza, show di Trump alla Knesset: “L’era del terrore è finita”. E chiede la grazia per Netanyahu. Poi da Sharm: “Fase 2 già iniziata” - Donald Trump è ripartito da Tel Aviv per Sharm el Sheikh, dove è prevista la firma dell’accordo tra Israele e Hamas e un vertice con i leader dei Paesi arabi ed europei. Riporta ilfattoquotidiano.it