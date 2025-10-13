Lea Barletti presenta Dissotterrare i viventi
Presentazione del libro “Dissotterrare i viventi” di Lea Barletticon la nota di Silvia TebaldiVenerdì 7 novembre 2025ore 18.00Palazzo De Donno – Cursi (LE)Un incontro dedicato alla parola che scava, che restituisce corpo alla memoria e voce all’anima.Un dialogo tra poesia, teatro e vita, per. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: barletti - presenta
lecceprima.it