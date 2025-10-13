Lea Barletti presenta Dissotterrare i viventi

Presentazione del libro "Dissotterrare i viventi" di Lea Barletti
con la nota di Silvia Tebaldi
Venerdì 7 novembre 2025
ore 18.00
Palazzo De Donno – Cursi (LE)
Un incontro dedicato alla parola che scava, che restituisce corpo alla memoria e voce all'anima.
Un dialogo tra poesia, teatro e vita.

