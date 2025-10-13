Le tre cose che ogni genitore dovrebbe sapere sulla febbre dei bambini | Il numero sul termometro non è tutto

Un dottoressa d'emergenza e madre di tre figli ha voluto condividere su TikTok alcuni consigli per aiutare i genitori a non andare inutilmente nel panico quando il figlio ha la febbre: la temperatura corporea infatti non dice tutto sul reale stato di salute del piccolo e spesso basta osservare piccoli segnali per tranquillizzarsi e rivolgersi al pediatra con maggiore serenità. Altri consigli? Mantenere il bambino sempre idratato e fidarsi del proprio istinto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Rummenigge: “Ai miei tempi un calciatore poteva fare ogni tanto cose normali. Alcol e…”

Le 5 cose che ogni genitore dovrebbe sapere per crescere figli vincenti: “I voti non sono tutto” - È la domanda da cui è partita Susan Dominus, giornalista e saggista del New York Times che da anni si occupa di dinamiche ... Lo riporta fanpage.it