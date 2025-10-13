Le Stelle di Branko ecco le previsioni di lunedì 13 ottobre
"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 13 ottobre 2025. Ariete Si dice che i bambini nati sotto la Luna calante, come quella attuale, apprendono molto rapidamente dalle loro esperienze, sembrano piccoli guru fin da piccoli e possono diventare bravi maestri, insegnanti, comunicatori. Mentre l'attuale Luna calante, che verso sera diventa ultimo quarto, spinge gli appartenenti ai segni di fuoco come voi (Ariete, Leone Sagittario) a lasciar andare il passato, concentrandosi sul futuro e sulle occasioni che la vita vi offre. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: stelle - branko
Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di lunedì 21 luglio
Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di martedì 22 luglio
Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di mercoledì 23 luglio
Le Stelle di #Branko, ecco le previsioni di domenica #12ottobre per tutti i segni zodiacali #oroscopo #iltempoquotidiano - X Vai su X
Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 12 ottobre: tutti i segni - "Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Lo riporta iltempo.it
Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 9 ottobre: tutti i segni - "Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Secondo iltempo.it