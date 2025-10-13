"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 13 ottobre 2025. Ariete Si dice che i bambini nati sotto la Luna calante, come quella attuale, apprendono molto rapidamente dalle loro esperienze, sembrano piccoli guru fin da piccoli e possono diventare bravi maestri, insegnanti, comunicatori. Mentre l'attuale Luna calante, che verso sera diventa ultimo quarto, spinge gli appartenenti ai segni di fuoco come voi (Ariete, Leone Sagittario) a lasciar andare il passato, concentrandosi sul futuro e sulle occasioni che la vita vi offre. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di lunedì 13 ottobre