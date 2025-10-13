Le startup israeliane che l' Unione europea sta finanziando sviluppando anche tecnologia di guerra

Mentre Commissione valuta se sospendere Israele dal suo programma di sostegno all'innovazione, ecco come le imprese innovative già finanziate come stanno usando i soldi ricevuti. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Le startup israeliane che l'Unione europea sta finanziando sviluppando anche tecnologia di guerra

In questa notizia si parla di: startup - israeliane

Il ritorno dopo l'interruzione delle operazioni militari israeliane a Gaza - facebook.com Vai su Facebook

Intanto un fondo emiratino investe nelle start-up della difesa israeliane - X Vai su X

Italia-Israele, un asse strategico da oltre 4 miliardi di euro - Dal Made in Italy alla cooperazione tecnologica, le relazioni tra Italia e Israele vanno oltre il commercio e coinvolgono più settori strategici. Riporta tgcom24.mediaset.it

Intelligenza artificiale europea, ecco dove saranno costruite le sei nuove AI Factory volute dalla UE - Le nuove AI Factory saranno istituite nella Repubblica Ceca, in Lituania, nei Paesi Bassi, in Romania, in Spagna e in Polonia ... Come scrive startupitalia.eu