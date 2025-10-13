Le serie e i film da vedere su Netflix questa settimana

Today.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva una settimana molto interessante dal punto di vista seriale. Su Netflix, infatti, ci saranno tante novità e un ritorno molto atteso. Quale? Quello del political drama con Keri Russell “The Diplomat” che debutta con la sua terza stagione. Ma andiamo a scoprire tutte le nuove serie tv in. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: serie - film

Netflix, tutte le uscite e le novità del mese di Settembre 2025: le serie e i film da non perdere

Film e serie marvel da vedere dopo thunderbolts

Film di stephen king nel 2025: l’andamento dopo il successo della serie tv

serie film vedere netflixCosa vedere su Netflix a ottobre 2025: 10 titoli tra film e serie tv - C'è la docuserie su Victoria Beckham, The Witcher 4 con Liam Hemsworth e A House of Dynamite di Kathryn Bigelow ... Scrive iodonna.it

Netflix, film e serie tv in uscita a novembre 2025 - L'ultima stagione di Stranger Things e l'adattamento di Frankenstein di Del Toro, ma non solo: tutte le novità di Netflix a novembre. Scrive lettera43.it

Cerca Video su questo argomento: Serie Film Vedere Netflix