Le ricerche di Marianna | tornano i cani molecolari di Firenze e il sindaco lancia un appello | No perlustrazioni spontanee è pericoloso

Il via vai di cittadini e commercianti - che così per come raccontato da AgrigentoNotizie portano la colazione, generi alimentari vari ai pompieri, ai volontari, alle forze dell'ordine e agli stessi familiari - continua. Il grande cuore dei favaresi sta determinando però, non soltanto gesti di.

Marianna Bello dispersa dopo l’alluvione a Favara, ricerche senza sosta: trovata una scarpa, potrebbe essere sua

Le ricerche di Marianna inghiottita dall'alluvione continuano: in arrivo anche i cani molecolari

Quarto giorno di ricerche: si batte palmo a palmo il vallone Chimento sperando di ritrovare Marianna

ricerche marianna tornano caniMarianna Bello, i cani molecolari tornano a Favara: tredicesimo giorno di ricerche - Questa mattina in città torneranno i cani molecolari dei carabinieri - Scrive grandangoloagrigento.it

ricerche marianna tornano caniFavara non si arrende: continuano le ricerche di Marianna Bello - Sono passati undici giorni da quel tragico 1° ottobre, quando Marianna Bello, 47 anni, casalinga di Favara, fu trascinata via da un’ondata di piena nel convogliatore delle acque piovane di piazza dell ... Scrive scrivolibero.it

