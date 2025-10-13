Le ricerche di Marianna | a Favara c' è anche chi contatta e si affida ad un sensitivo

Le ricerche a Favara di Marianna Bello non hanno ancora permesso alle squadre impegnate di trovare il corpo della donna dispersa nell’alluvione del primo ottobre scorso. Nei giorni scorsi alcuni sedicenti sensitivi avevano provato ad avvicinarsi ai luoghi delle ricerche ma il loro “contributo”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: ricerche - marianna

Marianna Bello dispersa dopo l’alluvione a Favara, ricerche senza sosta: trovata una scarpa, potrebbe essere sua

Le ricerche di Marianna inghiottita dall'alluvione continuano: in arrivo anche i cani molecolari

Quarto giorno di ricerche: si batte palmo a palmo il vallone Chimento sperando di ritrovare Marianna

Le ricerche di Marianna Bello, dispersa da 13 giorni dopo l’alluvione che si è abbattuta su Favara, sono state prorogate e stanno andando avanti anche oggi - X Vai su X

FAVARA - Sindaco Antonio Palumbo: proseguono senza sosta le ricerche di Marianna Bello Il sindaco di Favara conferma: le attività di ricerca non si fermano. Grazie all’impegno del prefetto Salvatore Caccamo, domani si riprenderà a setacciare la zona, co Vai su Facebook

Donna dispersa a Favara, prorogate le ricerche - Le ricerche di Marianna Bello, la trentottenne di Favara dispersa da 13 giorni dopo l’alluvione che si è abbattuta sulla città, sono state prorogate e stanno andando avanti anche oggi. Lo riporta ilsicilia.it

Marianna Bello, i cani molecolari tornano a Favara: tredicesimo giorno di ricerche - Questa mattina in città torneranno i cani molecolari dei carabinieri - Segnala grandangoloagrigento.it