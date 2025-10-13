Le professioni più richieste entro il 2029 quali studi scegliere per lavorare

Quifinanza.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si avvicina la data della Legge di Bilancio e, come ogni anno, viene pubblicato anche il rapporto Previsioni di fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine. Il sistema informativo Excelsior prende in esame il mercato del lavoro e prospetta quali saranno, tra il 2025 e il 2029, i lavori del futuro e di conseguenza anche il fabbisogno, in numeri e competenze, dei lavoratori e delle lavoratrici. Per questo si può usare il rapporto come una sorta di guida a quali saranno le professioni più richieste entro il 2029 e quali percorsi di studio intraprendere per formarsi appositamente per il mercato del lavoro del domani. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

le professioni pi249 richieste entro il 2029 quali studi scegliere per lavorare

© Quifinanza.it - Le professioni più richieste entro il 2029, quali studi scegliere per lavorare

In questa notizia si parla di: professioni - richieste

Lavoro nel turismo, più occupati ma non basta: ecco le professioni richieste

In 5 anni i laureati non basteranno a coprire le richieste di lavoro delle imprese: ingegneri, statistici, medici e infermieri tra le professioni più ricercate

In Brianza in autunno verranno assunti oltre 16mila lavoratori: le professioni più richieste

professioni pi249 richieste entroLe professioni più richieste entro il 2029, quali studi scegliere per lavorare - Entro il 2029 il mercato del lavoro italiano richiederà 3,2 milioni di nuovi occupati, soprattutto nei settori tecnici e digitali: ecco quali ... Come scrive quifinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Professioni Pi249 Richieste Entro