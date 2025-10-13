Si avvicina la data della Legge di Bilancio e, come ogni anno, viene pubblicato anche il rapporto Previsioni di fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine. Il sistema informativo Excelsior prende in esame il mercato del lavoro e prospetta quali saranno, tra il 2025 e il 2029, i lavori del futuro e di conseguenza anche il fabbisogno, in numeri e competenze, dei lavoratori e delle lavoratrici. Per questo si può usare il rapporto come una sorta di guida a quali saranno le professioni più richieste entro il 2029 e quali percorsi di studio intraprendere per formarsi appositamente per il mercato del lavoro del domani. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Le professioni più richieste entro il 2029, quali studi scegliere per lavorare