Il "giorno degli ostaggi" in Medio Oriente domina le aperture dei quotidiani, in edicola oggi. Previsto lo scambio tra rapiti e detenuti palestinesi con Trump che afferma: "La guerra è finita". Spazio poi per le elezioni regionali in Toscana, per la polemica legata alle parole della ministra Roccella sui viaggi degli studenti ad Auschwitz, per il nuovo governo che sta per nascere in Francia e, per la cronaca interna, la vicenda di Palermo dove un ragazzo è stato ucciso per aver sedato una rissa. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 ottobre: la rassegna stampa