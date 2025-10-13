Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 ottobre | la rassegna stampa

Tg24.sky.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il "giorno degli ostaggi" in Medio Oriente domina le aperture dei quotidiani, in edicola oggi. Previsto lo scambio tra rapiti e detenuti palestinesi con Trump che afferma: "La guerra è finita". Spazio poi per le elezioni regionali in Toscana, per la polemica legata alle parole della ministra Roccella sui viaggi degli studenti ad Auschwitz, per il nuovo governo che sta per nascere in Francia e, per la cronaca interna, la vicenda di Palermo dove un ragazzo è stato ucciso per aver sedato una rissa. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 ottobre la rassegna stampa

© Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 ottobre: la rassegna stampa

In questa notizia si parla di: prime - pagine

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 luglio: la rassegna stampa

Le prime pagine sportive nazionali – 21 luglio

Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 21 luglio

prime pagine quotidiani oggiLe prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 13 ottobre 2025 - Buongiorno, amici biancocelesti, e bentornati su Lazionews. Lo riporta msn.com

prime pagine quotidiani oggiLe prime pagine sportive nazionali – 10 ottobre 2025 - Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. Secondo lazionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Prime Pagine Quotidiani Oggi