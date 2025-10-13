Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 ottobre | la rassegna stampa
Il "giorno degli ostaggi" in Medio Oriente domina le aperture dei quotidiani, in edicola oggi. Previsto lo scambio tra rapiti e detenuti palestinesi con Trump che afferma: "La guerra è finita". Spazio poi per le elezioni regionali in Toscana, per la polemica legata alle parole della ministra Roccella sui viaggi degli studenti ad Auschwitz, per il nuovo governo che sta per nascere in Francia e, per la cronaca interna, la vicenda di Palermo dove un ragazzo è stato ucciso per aver sedato una rissa. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: prime - pagine
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 luglio: la rassegna stampa
Le prime pagine sportive nazionali – 21 luglio
Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 21 luglio
Buongiorno! Le prime pagine di oggi #13ottobre: "Pio mio", "Pio esiste", "Nuova Juve Comolli" - X Vai su X
La Fotorassegna stampa con le prime pagine dei quotidiani di oggi - facebook.com Vai su Facebook
Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 13 ottobre 2025 - Buongiorno, amici biancocelesti, e bentornati su Lazionews. Lo riporta msn.com
Le prime pagine sportive nazionali – 10 ottobre 2025 - Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. Secondo lazionews24.com