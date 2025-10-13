Le parole shock della giornalista Rai Incoronata Boccia | Nessuna prova che Israele abbia mitragliato civili a Gaza | VIDEO

Tpi.it | 13 ott 2025

Non c’è nessuna prova che Israele abbia mitragliato civili a Gaza: sono le dichiarazioni shock pronunciate dalla giornalista Incoronata Boccia, direttrice dell’Ufficio Stampa della Rai. Intervenuta al convegno “La storia stravolta e il futuro da costruire”, organizzato in occasione dell’annivesario del 7 ottobre 2023 e promosso dall’Unione delle comunità ebraiche italiane (Ucei) e dal Cnel, ospitato dal presidente Renato Brunetta, lo stesso evento durante il quale la ministra Roccella ha definito “gite” i viaggi d’istruzione ad Auschwitz, Boccia ha accusato il giornalismo di essersi piegato alla propaganda di Hamas. 🔗 Leggi su Tpi.it

