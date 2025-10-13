D amiano David ha emozionato il pubblico del Palazzo dello Sport di Roma durante la prima data del suo World Tour 2025, sabato 11 ottobre. L’ex frontman dei Måneskin ha dedicato una canzone a Paolo Mendico, l’adolescente che si è tolto la vita poche settimane fa a causa del bullismo, trasformando il palco in un momento di riflessione collettiva. Damiano David racconta il nuovo disco: “Funny little Fears”, «una sfida per migliorarmi» X Leggi anche › Se il suicidio del 15enne Paolo, vittima di bullismo, ci sconvolge oggi, e poi passa Damiano David, la dedica toccante a Paolo Mendico. Prima di eseguire la cover di Le tasche piene di sassi di Jovanotti, Damiano ha rivolto al pubblico una riflessione intensa: « Le parole non si vedono, non si toccano, eppure sanno lasciare lividi profondi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

