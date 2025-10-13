Le parole di Incoronata Boccia indignano le opposizioni | Nega il massacro a Gaza si dimetta

Fanpage.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole della direttrice ufficio stampa Rai sul racconto giornalistico di quanto accaduto a Gaza sollevano un'ondata di indignazione tra UsigRai e opposizioni: "Liquidare come 'strumentale' la parola genocidio non è informazione: è propaganda". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Le parole shock della giornalista Rai Incoronata Boccia: “Nessuna prova che Israele abbia mitragliato civili a Gaza” | VIDEO

