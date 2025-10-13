Sono stati annunciati i tre titoli finalisti della quinta edizione del Premio Le Pagine della Terra, il riconoscimento ideato e fondato dal Maestro Claudio Cutuli, dedicato alla narrativa che esplora il legame tra l'uomo e l'ambiente. La selezione dei finalisti è stata effettuata dalla giuria del premio, composta da personalità di grande prestigio nel panorama culturale e istituzionale. I finalisti: I finalisti di quest'anno sono Il fiore delle illusioni (Feltrinelli) di Giuseppe Catozzella, Gli straordinari (Mondadori) di Edoardo Vitale e La leggenda del pescatore pentito (Albatros) di Carlo Farina Dusmet. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le Pagine della Terra: la terna finalista della quinta edizione