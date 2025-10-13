Le Pagine della Terra | la terna finalista della quinta edizione

Iltempo.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati annunciati i tre titoli finalisti della quinta edizione del Premio Le Pagine della Terra, il riconoscimento ideato e fondato dal Maestro Claudio Cutuli, dedicato alla narrativa che esplora il legame tra l'uomo e l'ambiente. La selezione dei finalisti è stata effettuata dalla giuria del premio, composta da personalità di grande prestigio nel panorama culturale e istituzionale. I finalisti: I finalisti di quest'anno sono Il fiore delle illusioni (Feltrinelli) di Giuseppe Catozzella, Gli straordinari (Mondadori) di Edoardo Vitale e La leggenda del pescatore pentito (Albatros) di Carlo Farina Dusmet. 🔗 Leggi su Iltempo.it

le pagine della terra la terna finalista della quinta edizione

© Iltempo.it - Le Pagine della Terra: la terna finalista della quinta edizione

In questa notizia si parla di: pagine - terra

Cultura, Premio Le Pagine della Terra: annunciata la terna finalista - Sono stati annunciati i tre titoli finalisti della quinta edizione del Premio "Le Pagine della Terra", il riconoscimento ideato e fondato dal maestro Claudio Cutuli, ... Scrive notizie.tiscali.it

La letteratura incontra la sostenibilità: ecco i finalisti del premio green “Le Pagine della terra”. In giuria il regista Enrico Vanzina ed Ermete Realacci, presidente ... - Il premio nazionale Le pagine della terra per la letteratura e il romanzo green, giunto alla quinta edizione, ha la sua terna finalista: Il fiore delle illusioni, scritto da Giuseppe Catozzella e ... Riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Pagine Terra Terna Finalista