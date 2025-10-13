LAGOMARSINI 6 Di parate "vere" non deve farne. Lo graziano sottomisura prima Arrighini e poi Boganini con mancini sbilenchi. Colleziona il 4° clean-sheet in 7 giornate di campionato. E grande traccia di piede a trovar libero Bedini nel corso del secondo tempo. PUCCI 6 Da quarto di destra di una difesa molto solida fa il suo, giocando piuttosto bloccato e spingendo assai poco. MANNUCCI 6,5 Solito governatore della difesa. Di testa le prende tutte. e intavola tanti duelli rusticani corpo a corpo con Arrighini, vincendoli quasi tutti. È sempre "in partita". BAJIC 6,5 Idem come sopra per Mannucci. Forte fisicamente e molto solido in marcatura sull’uomo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Le pagelle verdazzurre. Il migliore in campo è Muhic. Grande gara di Pani da terzino