Le pagelle Michielan bravo e attento Somma mostra sicurezza Ciofi sfiora il gol più volte Positivi Vlahovic e Rossi

Sport.quotidiano.net | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MICHIELAN 6,5 Bravo ed attento nel primo tempo quando il Cannara si rende pericoloso in almeno due situazioni. Unica pecca del pomeriggio un paio di errori con i piedi. Ma sono i rischi del mestiere. CONTI 6,5 Gnazale in avvio lo mette un po’ in ansia. Ma cresce col passare dei minuti. SOMMA 6,5 Bel duello contro Bertaina che ha fisico e numeri importanti. Lo contiene meglio nella ripresa. Rispetto ad altre gare è invece chiamato meno al giro palla. ZANONI 6 Dalla sua parte il Cannara attacca con maggiore continuità costringendolo sulla difensiva. Meglio nella ripresa quando le folate umbre diminuiscono e gli spazio per giocare aumentano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

le pagelle michielan bravo e attento somma mostra sicurezza ciofi sfiora il gol pi249 volte positivi vlahovic e rossi

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Michielan bravo e attento, Somma mostra sicurezza. Ciofi sfiora il gol più volte. Positivi Vlahovic e Rossi

In questa notizia si parla di: pagelle - michielan

Le pagelle. Michielan ottimo su Pippi. Bene Barbera e Vlahovic

Le pagelle. Michielan fa lo ‘spettatore’. Vlahovic cresce, bene Ciofi

pagelle michielan bravo attentoLe pagelle. Michielan bravo e attento, Somma mostra sicurezza. Ciofi sfiora il gol più volte. Positivi Vlahovic e Rossi - MICHIELAN 6,5 Bravo ed attento nel primo tempo quando il Cannara si rende pericoloso in almeno due situazioni. sport.quotidiano.net scrive

pagelle michielan bravo attentoLe pagelle. Michielan fa lo ‘spettatore’. Vlahovic cresce, bene Ciofi - Rischia solo dopo una manciata di minuti del primo tempo ... Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Michielan Bravo Attento