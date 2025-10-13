MICHIELAN 6,5 Bravo ed attento nel primo tempo quando il Cannara si rende pericoloso in almeno due situazioni. Unica pecca del pomeriggio un paio di errori con i piedi. Ma sono i rischi del mestiere. CONTI 6,5 Gnazale in avvio lo mette un po’ in ansia. Ma cresce col passare dei minuti. SOMMA 6,5 Bel duello contro Bertaina che ha fisico e numeri importanti. Lo contiene meglio nella ripresa. Rispetto ad altre gare è invece chiamato meno al giro palla. ZANONI 6 Dalla sua parte il Cannara attacca con maggiore continuità costringendolo sulla difensiva. Meglio nella ripresa quando le folate umbre diminuiscono e gli spazio per giocare aumentano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Michielan bravo e attento, Somma mostra sicurezza. Ciofi sfiora il gol più volte. Positivi Vlahovic e Rossi